芝麻街電視節目將出現新角色：有自閉症的茱莉亞
長青美國兒童教育節目《芝麻街》(Sesame Street)最近將有一個新角色登場：患有自閉症的茱莉亞(Julia)，這個角色之前已出現在《芝麻街》刊物和影片中，但下一季她將正式在電視節目中登場，該節目希望藉此增進民眾對自閉症的了解。
根據《華盛頓郵報》(Washington Post)，茱莉亞將會出現在4月10日在美國公共電視台PBS和HBO台上播出的芝麻街節目中，她會和其他角色一起玩遊戲，其中茱莉亞會展現她在某方面的優異能力如辨識形狀等。
過去一年左右以來，有著一頭紅髮和一對綠眼的茱莉亞已出現在芝麻街的各種刊物和數位圖案中，她在芝麻街非營利性教育組織Seasame Workshop為自閉症兒童創辦的計畫中，也扮演了中心人物，並且出現在相關芝麻街的故事書、影片、電子書、App和網站上。Workshop的美國社會影響部資深副總裁Jeanette Betancourt表示，該公司在發展茱莉亞這角色的這幾年來，向許多組織、專家請教，並且與自閉症社群和家庭合作。
她指出美國每68個小孩就有1人被診斷出有自閉症的傾向，因此需要提升大眾對些孩童的了解，並且去除過去對他們的汙名。
在介紹茱莉亞出場的片段中，其他芝麻街的角色會在和茱莉亞的互動中，學習如何和自閉症兒童相處和互動。負責操作茱莉亞的玩偶師Stacey Gordon的13歲的兒子也有自閉症，Gordon說她很希望她兒子的朋友，在他們小的時候也看過這個有茱莉亞出現的芝麻街節目。
(中時電子報)
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