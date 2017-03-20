南開科大溫馨校友會 重拾美好記憶

▲南開科大畢業30年校友，返校再聚首，把酒言歡，重拾昔日歡笑。（楊樹煌攝）

▲南開科大76級電機科畢業校友，返校團圓，溫馨聚會，重拾美好記憶。（楊樹煌攝）

南開科技大學由校友服務中心與76級電機五甲簡晉建、孫培然、張哲昌、朱定華等共同主辦的「校友齊心 協力展情誼」活動，今〈20〉日在南開實習餐廳席開8桌，並由餐飲管理系學弟妹們支援烹煮料理，讓畢業已30年的校友團圓會，賓主盡歡，也讓各奔前程的學長們，藉此機會能再度與昔日同窗重逢。

南開科大76年畢業校友會，今上午9時起，實習餐廳裡學長、學姐們陸陸續續抵達會場，齊聚寒暄、交換近況，歡笑之聲此起彼落，好不熱鬧；會場中校友們因闊別多年，難得聚首，不忘來個相互擁抱，顯現多年情誼依舊，一切盡在不言中。

南開學務長陳榮煇在校友會中首先對睽違多年的校友表達歡迎之意，並向校友們說明這些年來學校的變化。校友林富饒除感謝校友服務中心的協助，讓大家能再次聚首，把酒言歡，重拾昔日歡笑，並在校園尋找與過去的美好記憶。

(中時)