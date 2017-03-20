行政院：支持民進黨版兩岸協議監督條例

我要評比

行政院發言人徐國勇今天表示，行政立法協調會報今天達成共識，民進黨立委將支持民進黨版的兩岸協議監督條例草案，行政院不會另提院版草案。

太陽花學運3週年，學運領袖林飛帆日前質疑，民進黨執政至今，都沒有排審兩岸協議監督條例，「擺明了不鳥你」。

立法院內政委員會國民黨籍召委曾銘宗排定於22日與23日審查「兩岸協議監督條例」草案，民進黨的態度引發關注。

行政院中午舉行行政立法協調會報，徐國勇表示，會中達成共識，一致支持民進黨的版本。且由於監督條例是國會要監督行政部門，因此行政院不會再提出政院版。1060320

(中央社)