EXID 4月五缺一出輯 主唱率智靜養中
南韓人氣女團EXID，睽違近1年半終於將再攜新作品回歸南韓歌壇，但主唱率智仍因健康問題無法參與活動。
EXID所屬公司Banana Culture今天表示，EXID將在4月10日發表新專輯，但成員率智因健康問題仍需靜養，其他成員LE、Hani、慧潾與正花將以4人組形式進行專輯宣傳活動。
率智去年底確診罹患「甲狀腺機能亢進症」，至今尚在休養、接受治療。
雖然缺少1員主唱大將，EXID其他成員的歌唱能力也不容小覷。
韓媒OSEN報導，Hani先前公開solo新歌「牛奶」，以磁性嗓音詮釋感性歌曲，大展歌喉；先前曾上過「蒙面歌王」的慧潾，歌唱實力也是有目共睹，這次以4人組回歸會展現何種風格，令人好奇。（譯者：中央社廖禹揚）1060320
(中央社)
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