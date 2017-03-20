加國北極原住民區女教師 奪全球教師獎
1名在只能搭乘飛機前往的北極村落任教的加拿大女教師，今天在杜拜獲頒全球教師獎（Global Teacher Prize），獎金100萬美元。
法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，從179國的2萬名提名及申請人脫穎而出，進入10名決選名單的麥唐奈（Maggie MacDonnell），被表揚「改變學生生活，令她的社區起變化」。
根據主辦單位個人介紹，她在位於加拿大北極群島的伊努特人村莊薩魯伊特（Salluit）教了6年書，當地的自殺率居高不下。麥唐奈說她親眼目睹過10多宗自殺事件。
她強忍著淚水說：「身為老師，在教室出現空桌椅的隔日上午來到學校。周遭一片靜寂和沈默。」
她補充說：「感謝你們讓全球注意到他們。」
根據自傳介紹，麥唐奈專門為女性設計一項生活技能課程。這個區域的少女懷孕司空見慣，性侵事件層出不窮。
因為壓力和原住民社區的嚴峻環境，許多老師在學年半途就離職。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）還特別錄製影片祝賀麥唐奈。他說：「我們都以你為傲。」（譯者：中央社陳昱婷）1060320
(中央社)
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