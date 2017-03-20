花媽撥8000萬刨鋪中華路 3月底起採夜間施工

高雄南北向重要幹道全長近9公里的中華路因路面龜裂坑洞狀況多（如圖），市府將花費8000萬從3月底至4月底夜間施工刨鋪改善中華路況。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）20日前往中華、五福路口視察，她表示市府將花費8000萬從3月底至4月底夜間施工刨鋪改善中華路況。（王錦河攝）

高雄市長陳菊20日前往中華、五福路口視察，陳菊表示高雄南北向重要幹道全長近9公里的中華路因路面龜裂坑洞狀況多，市府將花費8000萬從3月底至4月底夜間施工刨鋪改善中華路況。

台17線中華路是高雄南北向重要幹道，北以翠華陸橋連接翠華路，南至凱旋四路，總長約8.45公里，由於每日行駛的各類車輛頻繁，導致路面龜裂、坑洞、車轍、毀損等狀路況不少，市民常在1999專線和臉書反應，影響民眾通行安全，陳菊表示市府經過會勘評估，決定專案提撥8000萬元，從3月底至4月底在夜間以「半半施工」方式封閉一半車道，分段刨鋪改善中華路況，並指示工務團隊在年底前完成中華路全線路平工程，以提升用路人安全。

高雄工務局長趙建喬表示為提升道路平坦度及耐用性，養工處在道路刨鋪前將進行測量及人孔蓋下地作業，並派員進駐瀝青場，待道路鋪設完成後續執行養護6小時，以延長道路壽命。

(中時)