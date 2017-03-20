好厝邊!亞餐練習做麵包贈獨老
亞洲餐旅學校每逢證照檢定期間，學校學生都會返校參加各類檢定考試考前集訓，每天都練習製作出許多麵包或菜餚，由於學校師長一向教導學生不得浪費食材，並要求學生學習敦親睦鄰，關懷弱勢，學生都會將他們練習的實作作品分別贈送鄰近荔宅里、明德里的獨居老人，讓社區民眾直說亞餐師生真是「好厝邊」。
亞餐師生今天將他們一整天檢定考前練習的成果，上百條的吐司麵包及甜麵包，先和荔宅里長張英一起拜訪里內空軍單身宿舍老兵，贈送麵包給老爺爺們品嘗，然後到明德里關懷據點，探視獨居老人也分送麵包，荔宅里、明德里兩位里長都稱讚亞餐是他們的好鄰居，學生只要有實作成品，都不忘主動分享給社區弱勢民眾。
荔宅里長張英表示，亞餐師生除經常到訪贈送檢定成品，還配合年節假日，協助社區辦理各項慶祝活動，如端午節教社區民眾包粽子，中秋節教導製作月餅，也會支援里內辦理敬老餐會。社區的老爺爺、老奶奶看到亞餐師生的就知道有口福了，對他們的表現都覺得揪感心。
學校老師表示，技職教育就是要培養學生務實致用能力，在現今強調證照的時代，證照的取得就是最務實致用的表現，亞餐本身就有中餐、烘焙、飲調、中式點心、餐飲服務五類即測即評證照考場，學校都會積極為學生規劃參加證照考試，積極進取的學生甚至一梯次報名兩至三類證照考試，往往一個梯次就有上千人次報考，考得愈多，分享的也愈多，無怪乎荔宅里、明德里的老人家都稱亞餐為「好厝邊」。
(中時)
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