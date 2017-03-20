35歲男突中風，醫師籲年輕、中壯年不可忽視

部立屏東醫院神經外科醫師張家茂呼籲，高血壓和中風不是高齡者的專利，年輕人、中壯年也要注意。（潘建志翻攝）

屏東1名35歲男性除了高血壓外沒有其他的慢性病，某日工作時突然中風，檢查後發現右腦有一血塊，所幸經手術取出後無生命危險，術後開始規律服用降血壓藥物。醫師表示，高血壓是造成中風最大的原因，年輕和中壯年族群也不能忽視。

該男中風後跌坐在地上，講話含糊不清，送急診後檢查發現，血壓竟然高達200／110毫米汞柱，並有50cc的血塊在右腦基底核，為出血性中風。因血塊太大可能危及生命，緊急進行開腦手術取出血塊，術後恢復良好，持續復健並規律服用降血壓藥物。

部立屏東醫院神經外科醫師張家茂表示，目前中風是國人十大死因第3名。中風可分為缺血性中風和出血性中風，缺血性中風發生率約占7成，出血性中風發生率雖然較低，但更容易造成嚴重的後遺症甚至死亡。

他說，引發中風的原因包括高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病、抽菸、肥胖、少運動等，其中高血壓占5成4是最大致因。根據衛福部資料，台灣每4名成年人就有1名高血壓患者，不止高齡者，40至64歲民眾有3成，18至39歲有36萬人有高血壓。

高血壓患者2成6沒有量血壓習慣，尤其18至39歲年輕患者更高達6成不量血壓。張家茂呼籲，高血壓和中風不是高齡者的專利，年輕人、中壯年也要注意。除了養成良好生活習慣，18歲以上民眾每年最少要量一次血壓，民眾也能到醫院相關科別諮詢。

(中時)