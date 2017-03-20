胃痛總是吃成藥 罹胃癌險些延誤診斷
長期胃不舒服、胃痛而自行服用成藥的「藥罐子」要提高警覺！一位51歲的婦女，不菸不酒，是胃潰瘍的老病號，最近檢查出為二期胃癌。澄清醫院胃腸肝膽科主治醫師陳鄭弘堯表示，有胃痛老毛病的民眾，一定要做胃鏡檢查，以免已罹患胃癌而不自知。
這位婦女十年前在診所被診斷為胃潰瘍，雖經服藥而有所改善，爾後只要胃不舒服就自行到藥房買成藥服用，三、四月前因持續上腹部悶痛，晚上睡覺時更感到不舒服，因食慾尚可且無黑便或血便，以為又是胃潰瘍復發，而到藥房買「最名貴」的胃藥服用。
陳鄭弘堯表示，該病患服用成藥後，胃痛情形更為加劇而到門診求診，經胃鏡檢查，發現在胃竇胃體交接處有一個約一公分的潰瘍，由於潰瘍外觀和位置較為特殊，經切片病理檢驗後，證實是罹患二期的「胃腺癌」。
胃腺癌是胃癌的一種，是由胃腺體細胞惡性變來的，所以叫做胃腺癌，胃腺癌的發生率占胃惡性腫瘤的95％，醫學證實，長期感染幽門桿菌的人，其罹患胃腺癌的機率是正常人的六倍。這位胃腺癌的女患者，經檢驗證實已感染幽門桿菌。
該病患再經由醫學影像檢查，確認癌細胞尚未轉移到其他部位，轉由外科手術切除胃腺癌，目前狀況良好，於門診追蹤中。
陳鄭弘堯醫師強調，早期胃癌的診斷，胃鏡搭配組織切片偵測出惡性胃癌的敏感度可高達99％，特異性亦是90％以上，建議長期胃痛的民眾一定要做胃鏡檢查。而幽門桿菌的除菌治療，也被證實可以有效治療慢性胃發炎，並降低惡性病變的風險。
(中時)
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