中信新季「薪」事公布 3經典賽國手加幅逾2位數

張正偉今年月薪調升至40萬元。(資料照 陳怡誠攝)

中信兄弟球團今日(20日)公佈主力球員調薪結果，3位經典賽國手均獲得加薪，張正偉月薪來到40萬，激勵獎金40萬；張志豪月薪調升至36萬，激勵獎金50萬；許基宏月薪25萬，激勵獎金60萬，3人加幅都逾2字數。全隊除了3位球員未談定外，平均加幅3%，不過包括林威助在內，也有不少人被減薪。

本屆經典賽擊出中華隊第1轟的張志豪，今年月薪升至36萬元。(資料照 陳怡誠攝)

投手部份，去年表現優異的鄭錡鴻今年月薪來到15萬，調幅66%，並有激勵獎金50萬，林克謙調漲到12萬，調幅50%，激勵獎金25萬。表現不如預期選手也小幅減薪，官大元減為18.5萬，但有30萬激勵獎金，林煜清減為18萬，另有40萬激勵獎金，謝榮豪減為17萬，另有50萬激勵獎金，彭識穎減為9萬，另有36萬激勵獎金。

野手部份，除了張志豪、張正偉，許基宏與陳子豪都獲得複數年合約，其中陳子豪第1年月薪18萬，調薪幅度38%，第2年月薪22萬，兩年皆有激勵獎金60萬！

另外，去年下半季表現優異的曾陶鎔及陳皓然也獲得加薪肯定，曾陶鎔月薪7萬，激勵獎金15萬，陳皓然月薪6.7萬，激勵獎金14萬。陳家駒月薪持平15萬，另有激勵獎金45萬。資深球員陳江和及林威助則小幅減薪，陳江和月薪20萬，另有激勵獎金24萬，林威助月薪35萬，另有激勵獎金70萬。

(中時電子報)