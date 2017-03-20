張自強、陳誼芝伉儷書畫聯展 致用高中登場

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張自強、陳誼芝書畫聯展20日在致用高中開幕。（陳淑娥攝）

國內著名書畫家張自強、陳誼芝伉儷書畫聯展，15日在致用高中登場，20日開幕儀式吸引各界人士共襄盛舉，書畫聯展即起展至31日止，為期17天。

張自強為豐原高中、啟明學校退休校長，專攻書法研究各項字體、造詣深厚；陳誼芝為國小、高中、大學國畫教師，繪筆細膩、善於創作，夫婦二人堪稱書畫絕配。

(中時)