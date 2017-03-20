新聞界聞人楚崧秋告別式 馬英九弔唁

新聞界耆老楚崧秋2日辭世，享壽98歲，今天舉行告別式，前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨前主席吳伯雄、國民黨主席洪秀柱、及許多資深媒體人前來弔唁，現場莊嚴肅穆。

曾任中華日報社長、中央日報董事長與中國電視公司董事長的新聞界聞人楚崧秋2日辭世，下午於台北市第一殯儀館舉行告別式。由於楚崧秋曾任已故前總統蔣中正、蔣經國的秘書，縱橫政媒，因此政壇、媒體有多人前來送他最後一程。

楚崧秋的家人遵囑不發訃聞、不收奠儀，一切從簡，但由於生前好人緣，不少人都是主動前來。前監察院長王建(火宣)特別從口袋拿出剪報說，他看到新聞報導特別把告別式時間記下來，「送楚公最後一程」。

包括馬英九、吳敦義、前監察院長錢復、前行政院長江宜樺、前立法院副院長鍾榮吉、前法務部長王清峰、中華日報董事長黃肇松、中央通訊社社長樊祥麟等人都前來悼念，告別式現場莊嚴肅穆。

楚崧秋，湖南湘潭人，民國9年生，畢業於中央大學政治研究所、重慶中央幹校研一期。民國33年，響應蔣中正「十萬青年十萬軍」的號召，簽名加入青年軍行列。後來，蔣經國奉命兼任青年遠征軍編練總監部政治部主任，徵調楚崧秋參加籌備工作，因而擔任蔣經國的秘書。

民國38年7月間，國共內戰激烈，湖南情勢危險，當時楚崧秋正回故鄉湘潭探親，面臨走或不走的抉擇，全家無法做決定，唯獨他的母親說，「崧秋非走不可！何處不可為生？」這一決斷，母子親情無法再續，他輾轉來台，後肩負重責大任。

當年國民政府播遷台北，楚崧秋擔任屏東中學英語老師。民國43年，時任救國團主任的蔣經國通知他，蔣中正要他擔任新聞言論的秘書，後調國民黨中央任職，掌管文宣工作。民國53年擔任中華日報社長兼總主筆，正式投入媒體工作。

在擔任中華日報社長兼總主筆時，楚崧秋曾宣示「新聞第一、言論第一，少刊官樣文章。新聞取捨，只要不背離原則，不可太保守，登我們應登的，去我們不得不去的。」

民國61年轉任中央日報發行人兼社長，期間也曾任中國國民黨文工會主任。楚崧秋在民國69年離開中央日報，隨後接任中國電視公司董事長。

楚崧秋在民國76年重回中央日報接任董事長，4年後退休，被延攬為總統府國策顧問。

楚崧秋在民國90年曾應中央研究院近代史研究所的邀約，出版台灣第一本人物口述文的「楚崧秋先生訪問記錄：覽盡滄桑八十年」。1060320

(中央社)