國北護幸福日 BMI幸福指標協助民眾檢視

國北護今天舉行國際幸福日活動，提醒民眾別忘了注意心理健康，同時提出BMI幸福心指標，教民眾檢視自身心理狀態，還提供幸福秘訣，教民眾創造幸福。

國立台北護理健康大學，今天舉行320幸福人學院國際幸福日「植幸福、倡幸福」活動，會中發表幸福小書，介紹國際幸福日的由來，並提出BMI幸福心指標，教民眾檢視自身心理健康，同時邀請各界代表分享幸福宣言。

聯合國決議，2013年起，每年3月20日為「國際幸福日」，選擇3月20日作為幸福日，是因為當天是春分，白晝和黑夜一樣長，象徵不論身份、貴賤、貧富、種族等不同，普世平等共享幸福。

台北護理健康大學人類發展與健康學院長李玉嬋表示，學院包含嬰幼兒保育系、運動保健系、生死與健康心理諮商系等，涵蓋人從出生起點一直到終點的階段，因此學院定調為「幸福人學院」，希望促進人類在不同階段都能有全方位的健康。

根據聯合國去年「世界幸福報告」資料，台灣排名35。李玉嬋表示，台灣在幸福國家中排名不錯，人民卻不覺得自己幸福，不丹、冰島等國家並非經濟強國，卻在幸福國中名列前茅，反而美國從未擠進前10，這是因為幸福來源並非看經濟指數，而是社會氛圍，透過助人能讓人獲得內心滿足。

李玉嬋認為，過去大家比較專注身體健康，卻常常忽略心理健康，而心理健康是一個人是否幸福的重要決定因素，現在各國都在倡導「幸福學」，因此透過幸福小書，讓大家更認識幸福日，她也提出「正向幸福心指標BMI」，助民眾自我檢視。

幸福心指標BMI包含友善（Be-Friends）、正念（Mindfulness）、認同（Identity）3個面向，民眾可以藉此自我評分，監控日常心理健康指數，同時檢視自己是否維持良好的心理健康。

此外，幸福小書也提供10種幸福秘訣，包括身體健康和內心豐富、享受屬於自己的空間和時間、任何時候都有真正懂你的人、感染並點燃他人的希望、一顆自由喜悅和充滿愛的心等。

李玉嬋表示，未來每年3月20日將持續辦理幸福日活動，同時也將推動幸福養心站，結合藝術、育樂、樂齡體適能等各項活動，希望不只是「養身」，更要「養心」，助大家能兼顧身心健康。1060320

(中央社)