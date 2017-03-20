柬埔寨第5家航空業者成立 擬闢台北航線
柬埔寨第5家民航業者上週正式展開營運，取名JC國際航空。業者表示，準備很快開闢金邊與台北間的航線，服務兩地的台商和旅客。
「高棉時報」（KHMER TIMES）報導，這家由中國雲南景成集團所投資的JC INTERNATIONAL AIRLINES，18日在柬埔寨金邊正式營運，目前有兩架空中巴士A320客機，經營金邊到暹粒等航線。負責人表示，將會很快開闢包括香港和台北的航線，滿足商務和遊客需求。
報導說，在今年年底前還會再增加3架客機，滿足開闢新航線所需。雲南景成集團旗下有一家瑞麗航空公司。
目前台北與柬埔寨金邊有直航的航空業者，包括中華航空和長榮航空；其它要在香港或胡志明市轉機。在柬埔寨台灣廠商超過100家，多以成衣業居多。1060320
(中央社)
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