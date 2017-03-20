雲林虎尾下水道氣爆 疑沼氣作祟
雲林虎尾昨天發生下水道氣爆，人心惶惶，雲林警消等今天會勘，初判是沼氣作祟，遇到施工火花引爆。
雲林縣政府水利處、消防局火災調查科、欣雲瓦斯公司等到氣爆現場會勘，排除天然氣管線被挖斷洩氣引起，但是一氧化碳及可燃氣體濃度仍高，現場仍封鎖調查中。
初步調查，氣爆原因疑是沼氣遇到施工火花而引爆，確定排除天然氣外洩，至於相關責任追究，將待深入調查後釐清。
事發當時1名工人灼傷送醫，縣府表示，送醫急救，意識清楚，已前往慰問；雲林縣消防局表示，現場持續清理，但仍封鎖，進一步調查。
雲林縣政府委外承包商昨天下午於虎尾鎮進行地下污水管線施作工程，復興路1處下水道涵洞突然發生氣爆，人孔蓋被彈飛，造成1名工人灼傷送醫；相關單位正調查氣爆原因與釐清責任歸屬。1060320
(中央社)
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