傳徵召參選新北 賴清德:不參選不入閣
媒體報導，民進黨可能徵召台南市長賴清德參選新北市長，賴清德今天表示，民進黨的傳統就是一定要初選，大家才有辦法接受結果，他現有的規劃就是把市長做好。
賴清德今天的公開行程，都有媒體堵訪民進黨中央徵召參選新北市長的傳聞，賴清德說，台南還有很多事情需要他去推動，現在沒有考慮到其他的事情，就是沒有參選，也沒有其他「入閣」的計劃，把工作做好是第一要務，他現在都在想台南的事情。
他說，他現有規劃就是把市長做好，很多重大建設都在關鍵階段，他有責任把關鍵階段的重大建設做好，，沒有其他規劃。
賴清德表示，民進黨的傳統就是一定要進行初選，這樣大家才有辦法接受結果，民主的政黨、民主的機制不可偏廢。1060320
(中央社)
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