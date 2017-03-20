挪威擠下丹麥成最快樂國家 台灣排名33

我要評比

在今天公布的最新報告中，挪威擠下丹麥成為全球最快樂國家，台灣則名列第33。報告宗旨在呼籲國家打造信任和平等的社會，促進公民福祉。

根據「永續發展解決方案網路」（Sustainable Development Solutions Network，SDSN）2017年世界快樂報告（World Happiness Report 2017），北歐國家最快樂，撒哈拉沙漠以南國家、敘利亞和葉門則是155個排名國家中最不快樂。這是聯合國在2012年推動的「永續發展解決方案網路」連續第5年公布世界快樂報告。

路透社報導，SDSN主任同時也是聯合國秘書長特別顧問薩克斯（Jeffrey Sachs）接受專訪時表示，所謂的快樂國家是在傳統指標經濟繁榮和社會資本取得健康平衡。社會資本指的是社會信任程度高，不平等程度低，以及對政府的信心。

薩克斯說，報告目的在提供政府、企業和公民社會另一種工具，協助他們找到促進福祉的方式。

緊接在挪威之後，全球最快樂國家前10名分別是丹麥、冰島、瑞士、芬蘭、荷蘭、加拿大、紐西蘭、澳洲、瑞典。

南蘇丹、賴比瑞亞、幾內亞、多哥共和國、盧安達、坦尚尼亞、蒲隆地和中非共和國則敬陪末座。

台灣名列33，日本51，南韓56，香港71，中國大陸79。德國排名第16，英國19，法國31，美國退步1名至14。

薩克斯說，美國名次下滑主要是因為不平等、不信任和貪腐。而川普總統打算推出的經濟措施可能會讓情況惡化。

這項排名評分標準，包括人均國內生產毛額（GDP）、平均健康餘命、自由、慷慨、社會支持及政府或商業有無貪腐等6項因素。1060320

(中央社)