陸限韓遊 南韓轉向台灣招手
中國大陸為反制南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）而採取「限韓遊」措施，首爾市、京畿道、仁川市政府將目光投向台灣市場，積極吸引台灣遊客到南韓旅遊。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，京畿道政府消息人士今天透露，京畿道觀光公社將攜手仁川市觀光公社、首爾旅遊行銷公司，於24至25日在台北市文化創意設計中心舉行「2017京畿、仁川、首爾自由行推廣說明會」。
這是南韓首都圈首爾、仁川、京畿道3地旅遊部門首次在海外聯合舉辦旅遊推介會，台灣知名旅遊綜藝節目「食尚玩家」主持人，將對台灣當地旅行社人員和300名外籍自由行遊客介紹熱門韓劇「鬼怪」拍攝地等南韓首都圈地區的主要旅遊景點，提供各地著名小吃和公共交通等相關資訊，並開展愛寶樂園、韓國民俗村等熱門景點折扣活動。
推介會上還將舉行幸運抽獎活動，贈送京畿、仁川、首爾3地自由行旅遊券。
京畿道觀光公社有關人士表示，為了彌補中國大陸遊客減少到韓國旅遊的損失，實現旅遊市場的多元化，決定針對台灣自由行遊客舉辦推廣說明會，充分展示韓流中心地帶－－京畿、仁川和首爾的獨特魅力。1060320
(中央社)
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