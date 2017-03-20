跟隨媽祖遶境 3要訣遠離空汙
大甲鎮瀾宮將展開9天8夜的遶境行程，每年吸引上萬信徒爭相感受媽祖魅力，由於近年來空汙嚴重，光田綜合醫院建議民眾把握「站上風、避煙霧、做防護」3要訣，就能降低空汙對身體的傷害。
職業醫學暨神經內科醫師施旭姿指出，民眾若擔心空汙或遶境時遇上炮陣刺激五官造成不適，第一可觀察風向，避免在下風處走動或停留並保持距離，待空氣流通後再走過，最後就是正確配戴口罩遮掩口鼻，這樣能有效避免吸入鞭炮、香灰等細小煙塵，正確戴一般外科口罩能防堵30％的PM2.5。
施旭姿提醒要注意瞬間鞭炮聲，若大於140分貝可能造成內耳耳蝸基底膜撕裂，進而造成永久創傷性聽力損傷，民眾可配戴耳塞或耳罩。耳鼻喉科醫師沈炳宏指出，鼻子是人體過濾空氣的第一道防線，外出最好避免以口呼吸，在煙霧瀰漫時減少交談，灰塵及髒空氣才不會直接進到肺部。
眼科醫師吳鴻哲建議，眼睛易紅癢或易罹患過敏性結膜炎體質者，避免遶境時配戴隱形眼鏡，可戴護目鏡隔絕煙塵。光田醫院擔任大甲媽遶境醫護團隊數10年，統計歷年來遶境最常見就醫狀況為外傷（如擦傷或腳起水泡）和肌肉痠痛。
(中時)
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