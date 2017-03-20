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八年前瞻建設效益不清 官員挨轟很尷尬

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八年前瞻建設效益不清 官員挨轟很尷尬
農委會副主委陳吉仲（左起）、內政部常次林慈玲、經濟部部長李世光、政委吳政忠、發言人徐國勇、國發會主委陳添枝、科技部次長蘇芳慶、交通部常次范植谷及環保署副署長蘇順貴出席說明首波綠能及水環境建設的規劃內容，首長只對就自己的部分，像讀稿機般念一遍，引發在場媒體砲轟，在台上官員面露尷尬表情。(陳怡誠攝)
八年前瞻建設效益不清 官員挨轟很尷尬
記者會結束，出席農委會副主委陳吉仲（左起）、內政部常次林慈玲、經濟部部長李世光、政委吳政忠、發言人徐國勇、國發會主委陳添枝、科技部次長蘇芳慶、交通部常次范植谷及環保署副署長蘇順貴資料離開現場。(陳怡誠攝)
八年前瞻建設效益不清 官員挨轟很尷尬
經濟部長李世光(前)表示，據估計綠能10年內可吸引國內外投資3兆元。(陳怡誠攝)

行政院20日找來八位部會正副首長，說明首波綠能及水環境建設的規劃內容，但首波記者會未提供資料，未說明特別預算花多少錢、為何前瞻？會中首長就自己的部分，像讀稿機般念一遍，令在場媒體聽霧煞煞，引發媒體砲轟，令在台上一字排開官員都覺得好尷尬。

(中時)

關鍵字：前瞻建設首長媒體
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