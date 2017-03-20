營造廢棄物南運非法傾倒 偽造文件避緝遭逮
林姓男子為環保公司現場負責人，涉嫌將台北市北投區的營建混合廢棄物，由王姓男子仲介由聯結大貨車司機載運至中南部違法傾倒，王男並提供偽造的廢棄物隨車證明文件讓司機規避稽查。保七總隊第三大隊第二中隊日前展開查緝，逮捕林男等人送辦。
警方表示，1家環保業者現場林姓負責人，處理北市北投區土資場產出摻雜含有廢木板、磚塊、廢塑膠及土砂等營建混合廢棄物，不按合法正常管道，竟透過王男仲介聯結大貨車司機，將廢棄物直接載往中南部偏僻地區非法傾倒。
王男並提供司機偽造的廢棄物「產生源隨車證明」文件規避路檢，以合法公司掩護非法營建混合廢棄物清運作業。
保七總隊第三大隊第二中隊等警方經多日埋伏發現，發現有多部曳引聯結大貨車載運廢棄物進場，循線逮捕王男後， 14日再會同環保署中區環境督察大隊、環保署北區環境督察大隊、彰化縣警察局刑警大隊及田中分局等單位，出動40多人兵分二路，前往北市及台中等地搜索，在環保公司查扣申報資料、請款單、進出貨單據、帳冊等證物，。
全案經檢察官現場偵訊，將林男以新台幣10萬元交保候傳，全案擴大偵辦中。
(中時)
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