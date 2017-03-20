台日少棒錦標賽開打 大阪青龍隊爭三連霸
今年世界棒球經典賽雖無緣呈現台日大戰，不過邁入第26屆的台日少棒錦標賽仍如期舉行，即日起一連4天在新竹市立棒球場開打，事長林智堅今天專程前往為小選手們加油打氣，期勉孩子們努力為國爭光。
本次賽事共有新竹市西門、東園、民富、香山國小、新竹縣關西國小與日本大阪青龍隊等6隊參賽，其中大阪青龍隊由日本一千多支的隊伍中脫穎而出，奪下「讀賣盃近畿少年野球聯賽」冠軍，實力堅強，今年將爭取賽事「三連霸」，戰況精采可期。
(中時)
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