台日少棒錦標賽開打 大阪青龍隊爭三連霸

台日少棒錦標賽在新竹市開打。（徐養齡翻攝）

小選手們準備上場。（徐養齡翻攝）

台日少棒錦標賽在新竹市開打，選手們賽前大合影。（徐養齡翻攝）

今年世界棒球經典賽雖無緣呈現台日大戰，不過邁入第26屆的台日少棒錦標賽仍如期舉行，即日起一連4天在新竹市立棒球場開打，事長林智堅今天專程前往為小選手們加油打氣，期勉孩子們努力為國爭光。

本次賽事共有新竹市西門、東園、民富、香山國小、新竹縣關西國小與日本大阪青龍隊等6隊參賽，其中大阪青龍隊由日本一千多支的隊伍中脫穎而出，奪下「讀賣盃近畿少年野球聯賽」冠軍，實力堅強，今年將爭取賽事「三連霸」，戰況精采可期。

(中時)