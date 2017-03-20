巧遇楊冪想要簽名 她的反應讓粉絲心碎了

楊冪人氣高，但也有不少網友不喜歡。（圖／達志影像）

楊冪沒時間等粉絲撿起筆簽名，掀起網友論戰。（圖／取材自微博）

大陸女星楊冪外型甜美、演技精湛，日前因主演《三生三世十里桃花》人氣再攀高峰，最近有名粉絲稱巧遇女神想要簽名，本來楊冪開心答應，但後來因趕時間來不及簽就離開，讓該名粉絲有些難過，而此舉也引發網友正反兩面評價。

有名粉絲近日在網上表示有一天偶遇楊冪，帶著興奮心情上前想索取簽名，雖然一開始被楊冪的助理拉住，但楊冪仍親切地答應簽名，不過，隨後助理不小心把筆碰掉了，就在粉絲蹲下去撿筆之際，楊冪因為趕時間就沒多停留，不忘向對方連說2聲「不好意思」就離開現場。

事後，該名粉絲表示「我只是想簽個名，沒有別的意思」，並稱當時楊冪可能是急著走路，才沒停下。文章一貼出，有些網友即吐槽楊冪若真的想簽名，就不會往前走，認為撿個筆並沒花多少時間，直批她敷衍粉絲；但也有粉絲力挺女神，覺得明星不是一定就得幫忙簽名，如果為了每個粉絲都停留腳步，豈不就沒完沒了，何況她還在趕時間的狀況下，表示可以理解楊冪，意外掀起網友論戰。

(中時電子報)