大甲媽祖遶境 Show Girl擔任小天使監測空氣品質

大甲媽祖遶境新港期間，將有Show Girl擔任環保小天使。（呂妍庭攝）

嘉義縣長張花冠呼籲民眾「環保若做好，媽祖會呵咾」。（呂妍庭攝）

年度宗教盛事大甲媽祖遶境新港，24日起駕，嘉義縣長張花冠今20日在「媽祖遶境，台灣乾淨」記者會中，強調心誠則靈，請民眾減少放鞭炮和燃燒紙錢，而環保局今年除以自製的環保非洲鼓和環保禮炮車迎接媽祖，也邀請Show Girl擔任環保小天使，現場即時監測空氣品質，隨時提醒民眾降低PM2.5濃度。

大甲媽祖預計27日中午將從雲嘉交界的崙仔大橋進入嘉義縣新港鄉，為維護空氣品質，環保局將採多元管道宣導，包括派員以電動摩托車機動巡查及清理垃圾，隨時保持整潔的參拜環境，27日晚上也會在新港鄉公所前舉辦資源回收宣導晚會，廢乾電池、鈕扣型電池、光碟片、手機及農藥空瓶等規定數量，都可以兌換精美宣導品。

環保署105年在大甲媽祖遶境新港鄉期間，曾測得PM2.5濃度高達紫爆標準15倍之多的污染值，嚴重影響民眾身體健康，今年縣府特別呼籲信眾以誠心代替鞭炮，做好資源回收，讓來自遠方的信眾能在良好的空氣品質下，接受媽祖庇佑。

(中時)