大甲媽祖遶境 Show Girl擔任小天使監測空氣品質
年度宗教盛事大甲媽祖遶境新港，24日起駕，嘉義縣長張花冠今20日在「媽祖遶境，台灣乾淨」記者會中，強調心誠則靈，請民眾減少放鞭炮和燃燒紙錢，而環保局今年除以自製的環保非洲鼓和環保禮炮車迎接媽祖，也邀請Show Girl擔任環保小天使，現場即時監測空氣品質，隨時提醒民眾降低PM2.5濃度。
大甲媽祖預計27日中午將從雲嘉交界的崙仔大橋進入嘉義縣新港鄉，為維護空氣品質，環保局將採多元管道宣導，包括派員以電動摩托車機動巡查及清理垃圾，隨時保持整潔的參拜環境，27日晚上也會在新港鄉公所前舉辦資源回收宣導晚會，廢乾電池、鈕扣型電池、光碟片、手機及農藥空瓶等規定數量，都可以兌換精美宣導品。
環保署105年在大甲媽祖遶境新港鄉期間，曾測得PM2.5濃度高達紫爆標準15倍之多的污染值，嚴重影響民眾身體健康，今年縣府特別呼籲信眾以誠心代替鞭炮，做好資源回收，讓來自遠方的信眾能在良好的空氣品質下，接受媽祖庇佑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。