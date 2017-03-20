高雄巿中華路路平工程3月底啟動

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中華路是高雄市重要南北交通要道，因車流量高，也常接獲民眾反應路況不佳，高雄市長陳菊20日率工務團隊前往視察表示，已專案籌措經費8000萬元，將於3月底至4月底，利用夜間分段施工進行刨鋪改善。

高巿府工務局指出，中華路北以翠華陸橋連接翠華路，南至凱旋四路，總長約9.2公里，長期承受各類車輛行駛，導致路面龜裂、坑洞、毀損，待道路鋪設完成後，將嚴格執行養護6小時，以延長道路壽命。

(中時)