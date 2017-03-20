質疑人頭黨員 詹啟賢籲嚴審

前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，黨主席選舉選什麼？選誰的人頭黨員比較多嗎？選監小組應該嚴格審查黨員資格，未來黨主席選舉除黨員投票，應考量加入不限黨員的民調元素。

詹啟賢下午在臉書發文表示，黨中央公布資料顯示，今年1月20日入黨申請最後期限前，短短10多天之中，新進黨員暴增5萬多人，這種成長曲線，顯然不符組織擴張常理。其中有許多黨員透過同一介紹人加入，甚至連通訊地也登記在完全相同的地址。

詹啟賢指出，一場黨主席選舉，選的是什麼？選團隊能力？選口語能力？選意識形態？選改革政見？選過往實績？選群眾魅力？還是選誰的人頭黨員比較多？

他認為，每一個黨員都可以依照自己的想法來決定，要將自己的一票投給誰。但若有人掌握多張黨證，讓一個人的意見化為許多張選票，怎麼符合票票等值的選舉平等原則？

詹啟賢說，國民黨已瀕臨存亡之秋，需要的是一位能帶領黨重生的黨主席，全體黨員的真實意向，至關重要。人人都不應以一己之私心，想著用「作弊」、「灌水」的方式，利用人頭黨員，扭曲黨員的集體意志，只為了不喜歡輸給對手的感覺。

詹啟賢呼籲選監小組應該對黨員資格「嚴格審查」，負責選務工作的組發會也應明確說明，給大家一場公平的選舉。任何可能使黨員或人民對選舉過程質疑的窠臼，國民黨都應該改變。

他也認為，未來黨主席選舉應該考慮更多元的推選制度，除了黨員投票之外，參照社會氛圍，考量加入不限於黨員的民調元素，不能贏了選舉，卻輸了民心。1060320

(中央社)