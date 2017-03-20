重磅巨石轟落 苗62線暫中斷
苗栗縣泰安鄉苗62線道路上週發生落石砸車意外，女駕駛受傷驚嚇送醫；不料該路段今天又有巨石轟然掉落，所幸當時無人車經過未釀傷亡，目前暫時封鎖，雙向無法通行。
泰安鄉苗62線道路是通往苗栗知名景區泰安溫泉的主要道路，今天下午傳出落石坍方，巨大山壁石塊夾雜土沙轟然掉落路面，造成雙向無法通行，地方派出所及公所獲報後緊急拉起封鎖線，暫時封閉道路。
上週14日，苗62線6.5公里路段發生落石砸中車輛意外，造成女駕駛當場骨折、多處擦傷且飽受驚嚇，送醫後仍心有餘悸；不料，今天同一路段又傳落石坍方，且石塊又大又多，所幸當時無人車經過，否則後果不堪設想。
警方表示，該路段目前雙向無法通行，建議封閉期間改走埔卦道路，並提醒用路人前往山區或日後行經該路段務必注意安全。
苗栗縣政府工務處指出，山壁土石遇雨或地震後常有落石發生，可能因連續多日陰雨，外露的山壁節理滲水加上一定風化程度，導致這段時間頻繁崩落，該路段落石障礙物預計明天以前應可排除，民眾如需行經，務必隨時注意，小心行駛。1060320
(中央社)
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