金卡戴珊首談內心恐懼 憶搶劫最擔心她
美國女星金卡戴珊今晚淚眼回溯去年在巴黎遭持槍搶劫經過，她說當時以為歹徒會性侵她；後來雙腿遭綁，她以為他們會朝她頭部開槍，心中擔心的卻是姊姊看到她屍體會驚嚇一輩子。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，金卡戴珊（KimKardashian）在「與卡戴珊姊妹同行」（Keeping Up With the Kardashians）節目，首度細述去年10月3日在巴黎遭佯裝警察的蒙面男子持槍搶劫經歷。
金卡戴珊當時1人穿著浴袍在屋內，她含淚回憶說：「1武裝男子用防水膠帶捆綁我的臉、我的嘴，不讓我大叫或其他可能；他接著抓住我的腿，我（浴袍）下面沒穿衣服，他把我拉向他到床前，我想說：『完了，就是現在，他們要性侵我』。」
「我完全做好心理準備，而他沒有，他用防水膠帶把我的腿捆在一起。」
她接著說：「他們拿槍對著我，我想就在那刻，他們肯定要朝我頭部開槍。我祈禱（姊姊）考特妮（Kourtney Kardashian）看到我在床上的屍體後，仍可過著正常生活。」
金卡戴珊回溯搶匪將她放到浴室後，劫走她價值數百萬美元珠寶，包括一只20克拉鑽石戒指，估計價值達450萬美元（新台幣1.37億元）。
這起搶案至今已有10名嫌犯遭訴。（譯者：中央社羅苑韶）1060320
(中央社)
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