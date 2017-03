金卡戴珊首談內心恐懼 憶搶劫最擔心她

美國女星金卡戴珊今晚淚眼回溯去年在巴黎遭持槍搶劫經過,她說當時以為歹徒會性侵她;後來雙腿遭綁,她以為他們會朝她頭部開槍,心中擔心的卻是姊姊看到她屍體會驚嚇一輩子。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,金卡戴珊(KimKardashian)在「與卡戴珊姊妹同行」(Keeping Up With the Kardashians)節目,首度細述去年10月3日在巴黎遭佯裝警察的蒙面男子持槍搶劫經歷。

金卡戴珊當時1人穿著浴袍在屋內,她含淚回憶說:「1武裝男子用防水膠帶捆綁我的臉、我的嘴,不讓我大叫或其他可能;他接著抓住我的腿,我(浴袍)下面沒穿衣服,他把我拉向他到床前,我想說:『完了,就是現在,他們要性侵我』。」

「我完全做好心理準備,而他沒有,他用防水膠帶把我的腿捆在一起。」

她接著說:「他們拿槍對著我,我想就在那刻,他們肯定要朝我頭部開槍。我祈禱(姊姊)考特妮(Kourtney Kardashian)看到我在床上的屍體後,仍可過著正常生活。」

金卡戴珊回溯搶匪將她放到浴室後,劫走她價值數百萬美元珠寶,包括一只20克拉鑽石戒指,估計價值達450萬美元(新台幣1.37億元)。

這起搶案至今已有10名嫌犯遭訴。(譯者:中央社羅苑韶)1060320

(中央社)