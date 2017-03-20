台灣民宿之美 澳門民眾要知道

我要評比

澳門今天舉行「2017台灣民宿推介會」，會上重點介紹台灣各縣市的民宿好去處，「台灣民宿之美，要讓澳門民眾知道」。

這場推介會由台灣各縣市的民宿業者代表共同舉行，目的是把台灣具有空間美學與感動服務特質的「民宿」介紹給澳門民眾。

行政院大陸委員會駐澳門機構、台北經濟文化辦事處主任盧長水、交通部觀光局駐香港辦事處主任蔡宗昇、台灣民宿聯合總會劉玲玲和澳門旅遊航空界代表出席推介會。

盧長水在會上致辭說，去年澳門赴台觀光旅遊達14萬餘人次，較前年增加約1成，占澳門居民比例相當高，可見台灣是澳門民眾非常喜愛的旅遊地。

他說，台灣各地民宿與星級酒店的體驗不同，費用通常也比較便宜；「親切、友善、乾淨、衛生、安心」是台灣民宿的5大特點，也是赴台深度旅遊的方式之一。

他說，台灣民宿大都結合當地的特色，如阿里山高山茶園區的茶莊民宿、中南部農家風味的鄉村民宿、澎湖與墾丁彷彿置身歐洲海邊的浪漫民宿等。

此外，旅客可以體驗山海之美的花東民宿，而離島的金門、馬祖還有可以感受閩南式建築與昔日戰地風情的民宿。1060320

(中央社)