車輛短期閒置可辦停駛 免繳稅省荷包

依道路交通安全規則，車輛如短期不使用，可將號牌及行車執照繳存監理機關申請停駛登記，他日需要用車時，再辦理復駛登記，可節省停駛期間的稅費。但南投監理站提醒，若停駛超過3個月需要檢驗合格後才可辦復駛登記，停駛若超過1年沒有辦理復駛登記，將會註銷牌照。

南投監理站同時呼籲車主朋友勿將吊銷、註銷牌照之車輛行駛於道路或停放於路旁長期佔用道路或車位，依前年已修法之道路交通管理處罰條例，註(吊)銷號牌或未懸掛號牌車輛之「停車行為」已納入執法取締。

一般車輛註銷原因不外乎逾期檢驗、牌照申請停駛超過1年、車主死亡繼承人一年內未辦理過戶等，民眾所有的車輛如經公路監理機關註銷牌照，應盡速繳回號牌不可再繼續行駛，如仍行駛道路上或停放道路旁被查獲將處新台幣3600元至1萬800元罰鍰。

(中時)