WBC》想看MLB大咖？美媒：經典賽取代明星賽

道奇王牌柯蕭為備戰球季放棄經典賽。（美聯社資料照）

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冀望打造棒球界世界盃足球盛會，世界棒球經典賽(WBC)今年邁入第4屆，美媒就認為，如果希望看到「大咖」球星精銳盡出，最好是讓4年一度的經典賽取代仲夏夜經典。

美國隊經典賽闖進4強，受限於球團考量，徵召不易成為美國隊痛處，《波士頓環球報》(The Boston Globe)點出，最為人詬病的是經典賽舉辦時間點相當不佳。

國民強打哈波同樣缺席經典賽，他春訓打擊火力猛烈。(美聯社資料照)

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記者蓋斯珀(Christopher Gasper)表示，經典賽在3月舉辦，與美國大學籃球「3月瘋」、NFL季後賽撞期，此外3月是大聯盟球員自休季轉為備戰開季時刻，要球員從放鬆步調，將身心立刻調整到強度可比季後賽的緊繃狀態是強人所難。

「如果球團，道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)、天使看板球星「神鱒」卓奧特(Mike Trout)、國民重炮哈波(Mike Trout)都不投入，我們為何要重視經典賽？」蓋斯珀提出，有鑑於近幾年來明星賽熱度不若以往，如果能讓經典賽4年一度取代明星賽或許是個辦法。

先前洋基教頭吉拉迪( Joe Girardi)也曾提出相同看法，2013年「鐵爺」塔謝拉(Mark Teixeira)就是為經典賽傷至手腕，該季僅出賽15場，吉拉迪表示，「WBC絕對有其必要，但如何讓它成功？如果能辦在夏天或許更有價值。」

蓋斯珀認為，若能將經典賽4強和冠軍戰延到明星賽時間舉辦，經典賽3月的前兩輪賽程就能再往後延，讓球員有充足春訓調整。2013年披美國戰袍的紅襪終結者金柏若（Craig Kimbrel），同意時間點絕對是影響戰績最大因素，「多明尼加、委內瑞拉都有冬季聯盟，自然有優勢。」

(中時電子報)

2016年美聯MVP天使卓奧特同樣缺席經典賽。(美聯社資料照)