南市議會程委會通過臨時會移師新營召開

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台南市議會今天下午召開程序委員會，會中通過本屆第9次臨時會將於27日至31日一連5天移師新營區民治議事廳舉行，並於28日開幕，將審議市府所提的11件提案，這也是本屆議會第二度在新營召開臨時會。

下午的台南市議會第2屆第9次臨時會程委會由議長賴美惠主持，出席委員計有：蔡育輝、李坤煌、郭秀珠、蔡秋蘭、吳通龍及唐碧娥等議員，市府也由秘書長李孟諺率領相關單位代表列席。

經過討論後，程委會確定臨時會5天議程為：27日報到；28日開幕典禮、討論議事日程表、討論提案、報告事項；29至30日各委員會審查議案、蒐集議案資料；31日討論提案、報告事項、臨時動議、閉會。

至於市府提出的11件提案都屬墊付款案，墊付預算總計5億1973萬2000元，其中4億1301萬2000元為中央補助款，1億472萬元為配合款，200萬自償款。

市議會為方便市民關心議事討論情形，也援例將28日、31日的開幕、閉會議程於第3頻道電視實況轉播；此外，上述議程事後也可於台南市議會入口網站點選觀看影音檔，歡迎市民鄉親踴躍收看，齊心為市政建設把關。

(中時)