黃子佼唯一送過99朵玫瑰的女子 爆蔡燦得跟他有愛無緣

黃子佼曾跟蔡燦得曖昧，但礙於蔡爸管教甚嚴，兩人的情愫遂昇華成友情。(ˋ中時資料照片)

藝人黃子佼與女星孟耿如穩定交往中，蔡燦得也有個交往10年以上的導演男友，而這兩位演藝圈超級好朋友認識20年，近日一起上《一袋女王》節目，表示他們感情好到身旁的朋友都懷疑他們交往過，而黃子佼自爆，當年因蔡爸爸阻饒，他跟蔡燦得之間的曖昧才沒有結果。

據《自由時報》報導，黃子佼與蔡燦得因工作關係而成為親密戰友和超級麻吉，然當年其實有愛無緣，20幾年前黃子佼曾手捧99朵玫瑰花送給阿得，也會錄下想分享的故事或唱歌送給她，可惜蔡爸管教甚嚴，最後這段情愫無疾而終，黃子佼更笑稱：「自此再也沒送過任何一個女生99朵玫瑰花」。

事後回頭想想，黃子佼也覺得兩人有真的不能在一起的原因，那就是「個性」，他說自己是很黏女友的類型，而蔡燦得在戀愛中相當獨立，還曾說過若結婚，不希望跟另一半住在同一棟房子裡，因為不想受到干擾，讓大家好傻眼，蔡燦得也說黃子佼是個浪漫的人，喜歡驚喜，為了實踐這件事，不惜跑到國外，他則自爆，東京一日來回，是他做過最瘋狂的舉動。

(中時電子報)