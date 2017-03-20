接台東觀光協會 潘貴蘭要為觀光「慘」業打通任督二脈

台東縣觀光協會新任理事長潘貴蘭。（莊哲權翻攝）

「通路打開，客人就會進來」，台東縣觀光協會人事改選，由年僅37歲的鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭當選理事長；適逢陸客不來，台東觀光產業面臨急凍期，潘貴蘭表示，將申請旅宿及旅遊業專用熱氣球，及台鐵專列車廂，加強遊客到台東的意願。

潘貴蘭30歲出頭就扛起台東最大溫泉酒店事業，讓飯店轉虧為盈，如今又成為台東縣觀光協會掌舵者，這位飯店業出身的台東鹿野鄉下女孩，要以年輕人之姿，為急凍的台東觀光產業打通任督二脈。

潘貴蘭說，每年鹿野高台熱氣球是台東觀光盛事，但是遊客想搭熱氣球繫留體驗，卻常排不到名額，希望能向台東縣政府申請1顆旅宿、旅遊業專用球，吸引遊客到台東的意願。

交通是台東觀光業的罩門，潘貴蘭也提出火車專列車廂認購，將會同立委、縣府觀旅處及台鐵等單位，積極爭取直達台東專列，解決1票難求的窘境。此外，也規畫舉辦台東10大甜點大賽、芳香療法大賽及腳底按摩大賽等活動，積極打開散客、網路、國外及旅行社的行銷通路。

(中時)