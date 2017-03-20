掃蕩新竹湖口私娼寮 不排除拆屋
新竹縣警方日前喬裝嫖客到湖口鄉執行掃黃勤務，竟被多名皮條客以暴力對待，引發新竹縣政府重視，今天組成聯合稽查小組前往掃蕩，未來不排除要拆除違建的私娼寮。
新竹縣政府表示，湖口鄉榮光路私娼寮嚴重妨礙公共秩序及善良風俗，日前縣政府舉行治安會報，決議組成行業聯合稽查小組，召集警察局、國際產業發展處、勞工處、工務處、地政處、社會處、衛生局、消防局及湖口鄉公所，由新竹地檢署主任檢察官陳玉華指揮，於今天進行聯合稽查。
新竹縣政府表示，經查發現湖口榮光路私娼寮目前已無營業跡象，近期將由警察局總動員展開1個月封街大掃蕩，未來也會進行斷水斷電，並由湖口鄉公所查報確切的違建地點及範圍後，將規劃進行全面拆除作業。
「要將私娼寮趕出新竹縣」縣長邱鏡淳表示，日前有員警喬裝前往查察，沒想到竟有業者暴力相向，是對公權力的嚴重挑釁，縣府會展現掃黃決心，決不退縮，還給縣民一個寧靜祥和的生活空間。
新竹縣警方喬裝嫖客前往查緝，卻遭業者暴力相向之事，一度把警方惹火，多次派員前往全力大掃蕩。新竹縣警局說，湖口榮光路色情行業存在數十年，不定期都會派警力喬裝嫖客前往取締，未來會持續掃蕩，維護公共秩序及善良風俗。1060320
(中央社)
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