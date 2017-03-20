廖任磊好能聊天 巨人社長：印象深刻
日本職棒讀賣巨人社長久保博今天透露，一次在飛機上遇到廖任磊，原本想要睡覺休息，不過廖任磊很會聊天，廖任磊對他說，想把人生託付在棒球，這點讓他印象深刻。
陽岱鋼和廖任磊成為巨人軍一員，巨人今天則在台灣宣布轉播相關事宜，希望讓台灣成為巨人的第2主場。
久保博在記者會上笑著說，去年12月要搭飛機回日本的時候，在飛機上察覺怎麼有人那麼高，後來才發現是身高201公分的廖任磊，原本想在飛機上小睡片刻，但廖任磊和他聊了2個小時，結果都沒睡。
不過久保博從言談之中，發覺廖任磊真的很喜歡棒球，甚至說出，「想把人生託付在棒球」，這句話讓他印象深刻。
廖任磊在去年日本職棒選秀會被巨人隊挑中，久保博表示，廖任磊之前在亞洲冬季棒球聯盟的表現，讓他覺得廖任磊很優秀，如今經過熱身賽後，也期待這位新人的發展，雖然廖任磊還需要磨練，相信未來能在一軍發光發熱。1060320
(中央社)
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