港股繼續漲勢 達19個月來高點

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香港股市今天上揚，在美國聯邦準備理事會宣布今年升息速率放緩後，港股繼上週漲勢繼續上揚，今天收盤創下自2015年夏天以來最高點。

香港恆生指數上漲0.79%或192.06點，收在24501.99點。

國企股指數漲0.7%，收在10583.98點。1060320

(中央社)