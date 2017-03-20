國民黨要李永得反省 徐永明：令人作噁
客委會主委李永得遭警盤查，國民黨問李永得「有反省過自己嗎？」時代力量黨團總召徐永明說，這種心態就像當有強暴受害者出面爭取權益時，卻反被要求先反省穿著，令人作噁。
徐永明下午在社群網站臉書（Facebook）發文表示，李永得昨天在台北轉運站遭員警盤查，引發外界關注警方值勤技巧與態度，是否有策進檢討空間，有許多網友舉出「大法官釋字第535號」內容，討論隨機盤查的界限，是個正向的發展。
徐永明說，但國民黨卻開記者會批評，「李永得要先反省自己」，這種心態就像當有強暴受害者出面爭取權益時，卻反被要求先反省穿著，或是二二八受難者家屬出面求公道時，卻被要求體會當時時空環境，殺少數人，反而讓大多數人平安，「反動論述，實在令人作噁」。
徐永明說，過去也有許多具有法律素養的公民，因碰到無理盤查感到困擾，進而自製「愛鴿子小卡」隨身攜帶，內容清楚寫明「大法官釋字第535號」、「警察職權行使法、第4條和第6條等，以便貼心提醒警察人員勿逾越法律界限。
徐永明表示，李永得昨天的舉動與「耍官威」根本搭不上邊，就理論理而已，卻有特定人士想炒作「耍官威」打擊李永得，並非明智之舉，只會讓事件泛政治化，不只傷了警察，也抹黑人權，應以超越黨派色彩的立場討論出發。1060320
(中央社)
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