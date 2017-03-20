汪洋：RCEP協商 菲律賓角色無可替代

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菲律賓財政部今天引述日前訪菲的中國大陸國務院副總理汪洋說，菲律賓在「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的談判過程中，將扮演「無可替代」的角色。

以菲律賓財政部長杜明奎三世（Carlos DominguezIII）為首的內閣經濟團隊，19日在納卯市會見汪洋率領的訪問團。

根據財政部發布的新聞稿，杜明奎三世告訴汪洋，菲律賓盼望儘早敲定RCEP，透過這項協議促進區域自由貿易，菲律賓也能進一步分散及擴大出口市場。

汪洋回應，「菲律賓在RCEP的協商上有著無可替代的角色，而且東南亞國家協會（東協，ASEAN）的中心性，對協議的締結至關重要。」

根據東協網站，東協10國與6大貿易夥伴的領導人，是於2012年11月在柬埔寨首都金邊召開的第21屆東協峰會，展開RCEP協商。

這6個東協貿易夥伴分別為澳大利亞、中國大陸、印度、日本、南韓與紐西蘭。

東協10國加上6大貿易夥伴，約占全球人口的一半，全球國內生產毛額近三成，以及全球出口總額的1/4。

汪洋說，中國視東協為「外交優先選擇」，而菲律賓今年為東協輪值主席，將為「區域合作做出極大貢獻」。

杜明奎三世表示，菲律賓希望透過區域的進一步整合，帶來更多的外來投資、觀光客以及出口成長。1060320

(中央社)