4月最夯花都看這裡 新加坡荷蘭比浪漫

每年4月，群花盛開，散發春天芳香的氣息，恰是賞花、旅行的最佳時機。台灣桐花、日本紫藤花、或全球最佳賞花國度的新加坡，都適合暫時放下忙碌的工作，投入大自然懷抱。

美麗的春天，何妨來一場浪漫的約會？4月賞花，去哪裡最好？旅行網站搜尋平台Skyscanner，幫網友蒐集全球最美賞花好去處，以低成本出遊，還能欣賞到世界上最美麗的花田。

台灣4月桐花盛開，山頭布滿桐花，就像片片白雪覆蓋，可說是4月雪的季節，

新北市山區，幾乎都可以看見桐花。尤其新竹的峨眉地區，有山湖景色，還有豐富的自然資源，湖畔上聳立高大的彌勒佛，風景區湖畔的步道，可以騎乘單車或是悠然步行。

日本是一年四季都適合旅行的地方，有國際大都市，也有安靜的小城鎮。無論是前往日本賞花、購物、還是看海、泡溫泉，都能滿足你的願望。

尤其是每年3月15日至4月15日，正是日本櫻花盛開季節，想看最美的櫻花，可選擇此時前往。同時，還可以在距離東京不遠的的足利花卉公園，欣賞到世界上最美麗的紫籐樹。

每年的4月中旬至5月中旬，是紫籐花的最佳花期，當紫籐樹盛開時，整個花園籠罩著夢幻的紫色，彷彿從天上一瀉而下，美麗、驚艷、動人。

新加坡是美麗的花園國家，許多街道旁的樹木，都綻放著繽紛奪目的花朵。從國際都會的精彩，到心靈花園的寧靜，從熱賣會的盡情血拼，到美食節的獨特誘惑，豐富的元素，在新加坡碰撞出世界上最浪漫的花火。

新加坡一年四季，溫差不大，白天攝氏30至35度左右，晚上20多度，無論何時，都非常適合旅行，也是全球旅行、賞花的最佳去處。其中，聖淘沙，魚尾獅、濱海灣金沙，都是不容錯過的花國景點。

韓國傳統文化與現代完美交織，有最傳統的建築與宮殿，嘗試穿韓服拍照，或欣賞傳統的歌舞表演，也可感受亞洲最潮文化。

韓國的春季從3月持續到5月，氣候溫暖，鮮花遍地。3月底濟州島的櫻花首先開放，預示春天已經降臨，4月中旬首爾已是萬紫千紅，景福宮裡迎春花、杜鵑花、桃花、梨花綴滿枝頭。此時韓國，風和日麗，春光無限好。

春天的荷蘭，美麗地彷彿童話世界，整個大地被鮮花淹沒，花田如綵帶般五顏六色。從庫肯霍夫公園到鄉村小鎮，都散發著美麗的春天氣息。縱橫的花田，交錯的河道，巍然的風車，組成了荷蘭獨一無二的景色。

鮮艷的鬱金香，4月在荷蘭各處開放，有光滑碧綠的長葉，葉間伸出壯實的花莖，上面托著柔美的花朵，優雅高尚。打包行囊前往歐洲最美的後花園，渡過夢幻般的春天，4月正當時節。1060320

(中央社)