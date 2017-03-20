長安西路都更危樓 林洲民：應速拆

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欣偉傑建設3日拆除長安西路177巷內一處都更案張姓不同意戶的房子，北市都更審議會今2度審議，雙方仍無共識，都發局長林洲民決議，基於公安考量，應儘速拆屋。

張姓不同意戶的房子3日遭欣偉傑拆除，現搖搖欲墜成危樓，雙方訴諸媒體，建管處依「建築法」開罰監造人、承造人各9萬元，都發局6日上午召開都市更新及爭議處理審議會，以臨時動議方式審議該案，歷經2個多小時，雙方無共識；今天中午再開都更審議會，2度審議。

會議開始前，張姓不同意戶率領欣偉傑其餘都更案不同意戶，在外拉布條抗議，指自己房屋是合法建物，堅持回復原貌；對此，欣偉傑董事長鄭可熙表示，上次審議會結束後，他們主動聯繫張姓不同意戶，願請第三方鑑價、賠償一切損失，但張堅持回復原狀，雙方無交集。

約10名都更同意戶今天也到現場，哭訴回家路迢迢，希望政府依法行事，「不要做出讓大家認為會吵、會鬧就有糖吃的錯誤示範！」當地里長也批評，房屋傾斜相當危險，希望市府盡快拆除。

張姓不同意戶委任律師蔡志揚表示，目前已提出刑事、民事訴訟，並申請證據保全，市府應勒令欣偉傑停工。

林洲民也譴責欣偉傑拆除建物行為，但建物目前岌岌可危，若遇上地震等天災，公共安全堪慮，決議應儘速拆屋，張姓不同意戶應在警方協助下搬離屋中物品。1060320

(中央社)