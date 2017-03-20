警盤查李永得風波 侯友宜：支持

新北市副市長侯友宜今天在臉書表示，臨檢盤查本來就是警察職權行使法賦予警察的責任，如果等到犯罪事實才有所作為，就失去了盤查的意義。他支持勇於行使職權的警察。

侯友宜曾任警政署長，他在臉書上還附上媒體報導，行政院客委會主委李永得，昨天穿著夾腳拖鞋到住家附近買飲料，卻被5、6名警察盤查，要求出示證件新聞的連結。

侯友宜說，不要讓台灣的警察，在打擊犯罪，還要猶豫不決，支持勇於行使職權的警察同仁，給他們多一點力量。

他在臉書上表示，從事刑警工作20多年，有許多在街頭攔檢的經驗，深知在面對面的時候，得到的情資最真實寶貴，嚇阻犯罪及維護治安的功能也最強。

侯友宜說，盤查是為了即時進行犯罪預防或偵查，法條上的合理懷疑，只是抽象名詞，加上經驗法則及觀察力，才能順利執行這項勤務。

他表示，不可能要求警察每次盤查的對象，百分之百是犯罪者，如果等到確定犯罪事實才能有所作為，也失去盤查的意義。

侯友宜說，相信民眾也不願意警察面對治安，是消極懈怠的，應該要給主動積極的警察同仁肯定，何況在執勤的下一秒，可能就是生死關頭。1060320

(中央社)