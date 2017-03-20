陳金鋒接富邦副領隊？ 本周就有答案
富邦悍將今天（20日）舉行開季記者會，除了公佈新球衣、吉祥物外，「台灣巨砲」陳金鋒可望加盟一事也讓外界十分好奇，領隊蔡承儒透露：「細節都談得差不多了，球季開打前會擇期公佈。」
陳金鋒去年季後結束球員生涯，年底與Lamigo桃猿約滿後結束賓主關係，之後加入中華隊教練團，而持續有消息傳出富邦有意網羅鋒哥入隊擔任形象大使，但近期消息則指出，陳金鋒新球季將擔任富邦副領隊。
蔡承儒今天透露，和陳金鋒大致上已談得差不多了，「剛開始是朝形象大使方向談，但沒有特別設定」，至於屆時會不會擔任副領隊一職？蔡承儒說：「工作內容和職位會在確定後擇期公佈。」陳金鋒披上富邦戰袍的角色究竟為何？本周六開幕戰前就有答案。
(中時電子報)
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