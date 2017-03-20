議長盃軟網錦標賽將開打 南市議長賴美惠為代表隊授旗
106年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽22日起將在台中登場，台南市議會今天下午舉行授旗儀式，由議長賴美惠為代表隊授旗，議員隊長林炳利代表接受，現場加油聲不斷，賴美惠也預祝臺南市代表隊旗開得勝，再創佳績。
台南市議會網球代表隊歷年來曾多次成功連霸，至今共獲得14次全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽總冠軍，成績輝煌。
代表隊今年由議長賴美惠、副議長郭信良分別擔任總領隊、副總領隊，台南市軟式網球委員會主委林炳利擔任隊長，蔡淑惠、蔡旺詮、蔡玉枝、李文正等多位議員隊員也出席授旗記者會。
賴美惠除肯定球員辛勞，也預祝代表隊再創佳績。鑑於明年將由台南市議會承辦，此行除與其它縣市議會切磋球技外，也藉機觀摩交流心得，做為明年舉辦之參考。
今年的全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽由台中市議會主辦，預計22日晚間進行開幕暨選手之夜，23及24日比賽，24日下午閉幕。
(中時)
關鍵字：地方議會議長盃軟式網球錦標賽、台南市議會、授旗、賴美惠
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