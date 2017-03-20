2女子登金面山迷路 大溪警救援成功

陳姓、葉姓女子18日下午到大溪金面山登山迷路，所幸警方成功救援。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪警分局三層派出所18日晚間8時接獲報案，獲知陳姓、葉姓女子下午到金面山登山，卻未下山。警方擔心2人發生危險，由員警孫明輝及林嘉益上山協尋，並在金面山第1登山口附近找到2人，成功助其脫困。

(中時)