痛失老伴 李麗華從此足不出戶

李麗華1965年與第2任丈夫嚴俊返台。(本報系資料照)

楊群、李麗華當年憑著《揚子江風雲》摘下金馬影帝后。（本報系資料照）

昔日邵氏紅星李麗華，一生縱橫影壇數十年，留下《三笑》、《小鳳仙》、《故都春夢》、《揚子江風雲》等不少經典作品，而她感情世界最為人所知的，就是與有「千面小生」之稱的導演嚴俊一段愛情故事。前後任丈夫嚴俊、商人吳中一相繼逝世後，李麗華從此足不出戶，也不再拍照了。

李麗華演藝事業精彩，感情世界也令人好奇，她在離開大陸前曾有一段婚姻，後來又有導演嚴俊相戀，有傳嚴俊分手林翠後，又與李麗華交往還開花結果，也讓林翠、李麗華友情變得尷尬。更慘的是，李麗華後來進了邵氏，還必須與林翠爭當家花旦地位。

後來嚴俊1980年病逝，讓李麗華痛不欲生，傷心離開台灣，想不到卻因此意外開啟她人生第二春，與昔日友人、江蘇紡織業大亨吳中一重逢，吳中一陪著她走出低潮，也讓李麗華願意再次走入婚姻。

李麗華淡出影壇多年，2006年因老伴吳中一病逝，接受媒體訪問，她當時感謝外界關心，也透露自老伴病逝後，就幾乎不出門，連照片也不拍了，不過她也要粉絲別太擔心她，笑稱她很好，吳中一逝世前就一一安排好她的生活，孩子孫子們過年過節都會來陪她，她現在很開心。

(中時電子報)