智慧手機M-Police相片比對系統建功　查獲通緝犯

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警用智慧手機M-Police相片比對系統，辨識功能了得！（沈揮勝翻攝）

南投縣集集警分局水里分駐所陳姓員警16日晚間在水里鄉南光加油站後方廟宇，發現1名男子形跡可疑，隨即前往盤查，該男子向警方謊報身分，經前來支援2名員警協助使用M-Police相片比對系統進行人臉辨識，當場揭穿他應該姓莊，是竊盜通緝犯，全案依法移送偵辦。

分局長廖志明表示，執勤員警落實使用相關警政應用系統APP，進而順利查獲逃犯，證明該系統對淨化社會治安有正面貢獻。

(中時)