新聞深喉嚨》帥度100分？ 自我感覺良好？ 馮世寬：我比宋仲基帥

中天新聞

中國大陸國家主席習近平19日會見美國國務卿提勒森，兩人在會談中都未提到台灣問題，僅由習近平的一句「尊重彼此核心利益」帶過；提勒森18日抵北京，與大陸外長王毅會晤後，表示兩國將合作使擁核的北韓「修改路線」。提勒森17日才在首爾對北韓發出嚴厲警告，若平壤做出威脅美、南韓聯軍的舉動，美方不排除動武。隔日，北韓也不甘示弱，在西海衛星發射場圓滿完成新型高功率火箭發動機（噴射引擎）地面點火試驗，難道東北亞局勢已到了勢必一戰的地步?

國防部長馮世寬20日首度證實，中國大陸對台灣軍事恫嚇漸增，火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈，但台灣在情、偵、監方面有把握能先期偵測到其對台不友好的行為，我國所部署的愛國者三型「有能力能在境外擊落」，馮部長的保證，大家都真能安心？好笑的是在18日晚間海軍光華六號飛彈快艇卻與搭載釣客的「北洋號」娛樂漁船發生碰撞，是光六的匿蹤能力「太強」還是…?

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另外，國軍繼政戰學院將敬禮口號改成「親愛精誠」，又傳出將耗費1280萬元拍攝台灣版「太陽的後裔」募兵，國防部撒錢無度，最後會不會變「太陽的後悔」？更幽默的是民進黨立委莊瑞雄20日質詢馮世寬時出示宋仲基照片，質問「有沒有比你帥？」，馮世寬竟回答「我看還差一點」，馮世寬這100分部長，帥度也100分，到底是哪來的自信呀?

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行政院客家委員會主委李永得19日於臉書上發文控訴，自己穿夾腳拖到台北轉運站附近超商購物，卻遭到員警盤查身分，痛批「台北市什麼時候變成警察國家？消息一出引發網友議論；有網友認為，攔查別人就可以，大官就不行?今日因制服警察臨檢爆發的爭議，日後若保防法上路，握有更大權力的便衣保防員，大家怎麼看?

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蔡英文總統17日送給基隆一份大禮，將斥資逾80億元打造Tram-Train輕軌系統連結南港到基隆，號稱是「30年來最大建設」。看似基隆將有輕軌了，但實際上全線19公里，幾乎有9成路線相同，列車時速也比照台鐵，卻要花全民80億元納稅錢？說好的「捷運怎變輕軌」，是政見買票？

318學運三周年，民團要求盡速通過《兩岸監督條例》，召集人賴中強甚至點名民進黨團總召柯建銘，不要再「裝聾作啞」；柯建銘回擊，「318學運已經走到盡頭了，看看昨天活動多少人就知道」，立院也不是這樣隨便聽他們指揮的；大綠小綠為了《兩岸監督條例》槓上，反觀但負責與兩岸交流的海基會及陸委會被卻閒著「沒事幹」?海基會近期兩度接待當地里民參觀海基會大樓，陸委會在立院報告上解讀大陸對台持續強化「反獨」及以「一中原則」。怎蔡政府上台後，敦親睦鄰成海基會新業務?陸委會成了輿情中心?

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)