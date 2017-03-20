台灣國際蘭展 刷新去年4項紀錄
「2017台灣國際蘭展」13日落幕，台南市長賴清德強調這次蘭展除刷新4項紀錄外，也支持了4項產業，有代表蘭花的精緻農業，還有生物科技產業、文化創意產業以及觀光產業，市府更期待蘭花能養活更多的台南人。
為期11天的台灣國際蘭展，13日圓滿落幕，市府20日在南紡夢時代舉行成果記者會，公佈蘭展指標成績，由賴清德與會貴賓共同公布，指出今年蘭展的成績，除3至5年外銷訂單產值達92.06億元外，更有4項創新紀錄，分別為參觀總人數24萬8067人、來自全球共37個國家參展、銷售金額536萬1086元、台南農業精品館銷售253萬716元創歷年新高。
成大研究發展基金會董事長黃煌煇表示，成大承辦蘭展的二個目標是，讓成大的研究資源和在地的產業發展相互結合；第二則是形台南變成蘭花的生技科技園區，讓蘭花業者的收入升高。
市府強調，為協助我國蘭花業者行銷全球並開發新興市場，今年也透過中華民國對外貿易協會的邀請，計有13國買主，超過337場次之1對1洽談，促成商機達1201.2萬美元，在全球經濟成長放緩之際，難能可貴。
賴清德也提到此次蘭展在帶動觀光旅遊的成果方面，南市星級旅館住宿率達90.2％；周邊白河、後壁、東山、鹽水及新營區旅館民宿住宿率為75％，蘭展周邊旅館民宿整體住房率，皆較2016年成長，顯見蘭展為觀光帶來的正面效應。
(中時)
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