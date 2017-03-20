員警周逸新同理心辦案 當選金門優秀青年

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金門縣金城分局警員周逸新受理民眾報案，以同理心處理，態度積極，獲選金門優秀青年。他說，民眾的小事就是公部門的大事，今後仍將秉持初衷，讓民眾有感。

中國青年救國團直屬福建省金門縣團務指導委員會辦理社會優秀青年遴選及表揚活動，金城分局金城派出所警員周逸新，因為同理心，受理一位遊客在廈門街道散步突然路倒吐血，並經隨行友人送醫搶救，仍不治身亡的案件，受到囑目。

救國團表示，當時這位遊客身上並無任何身分證明文件，周逸新接獲報案後，透過各種警政系統及社群媒體查詢後，逐一比對，才確認出死者身分，順利聯繫上家屬，讓死者安息找到回家的路，也讓家屬安心，因而獲選106年金門縣優秀青年。

38歲的周逸新，基特班95年班畢業；民國96年9月畢業分發到台北市政府警察局服務，104年10月調任到金城分局金城派出所服務到現在。

周逸新在台北市政府警察局任內曾參與偵辦多項重大案件，其中包括信義區夜店殺警案。他說，能調回故鄉服務是每一位金門籍在台服務者的夢想，非常感謝警察局各級長官平日的指導，讓他能獲得這項殊榮。

他表示，今後仍將以民眾的小事就是公部門的大事的態度，以及同理心受理案件等工作準則要求自己，懷著感恩的心服務鄉親，讓民眾有感。

金城派出所所長林志仁表示，周逸新平日工作認真負責，對於各項交辦工作都全力以赴，長官對他同理心辦案的態度印象深刻。

金城分局說，周逸新今年同時獲選為警察局的績優員警，對於他能當選本年度優秀青年真是實至名歸，足為表率；希望員警能多多效法，來提升警察服務滿意度，提供鄉親更優質的警政服務。

金門縣106年慶祝青年節優良青年表揚大會，23日上午10時在金門農工職校大禮堂舉行。除了周逸新，接受表揚的還有還有金門縣消防局戴紹恩、金門縣家扶中心張雲翔、陳金福號貢糖陳孝瑜等共14人。1060320

(中央社)